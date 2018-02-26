Ряд мереж АЗС знизили ціни на автогаз

Найбільше зниження цін - на 69 коп. за літр спостерігалося у мережі "ОЛАС".

Ряд мереж АЗС в період з 23 по 26 лютого знизили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного пального.

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Про це повідомляє галузеве видання Enkorr, посилаючись на дані «Консалтингової групи А-95».

За даними компанії, на заправках під брендом «ОЛАС» автогаз подешевшав на 69 коп. - до 13,50 грн за літр.

У мережах «Авіас» і «Укрнафта» пальне подешевшало на 14-17 коп. за літр – до 12,75 і 12,72 грн за літр відповідно.

Згідно з повідомленням, в мережі Jazz Oil автогаз подешевшав на 30 копійок за літр – до 11,89 грн за літр. Також ціни впали в мережах AMIC, «БРСМ-Нафта», Marshal, «Нефтек», «Овіс» і Mango.

Як повідомляв УНІАН, протягом лютого спостерігалося зростання роздрібних цін на автогаз. У той же час, за даними «Консалтингової групи А-95», з 12 по 16 лютого гуртова вартість скрапленого газу знизилася на 360 грн до 20130 грн за тонну. Після цього, з 19 січня, паливні компанії почали знижувати роздрібні ціни. Наприклад, з 19 на 20 лютого автогаз подешевшав на 1-40 коп. за літр.