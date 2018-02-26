Українців попереджають про можливі проблеми з транспортом і електрикою через негоду

У Мінінфраструктури зазначили, що погіршення погодних умов у найближчі дні може призвести до порушення роботи транспортної галузі.

Погіршення погодних умов в період з 27 лютого по 1 березня може призвести до порушення роботи транспортної галузі в більшості областей країни, крім західних.

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Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

«Внаслідок впливу активних циклонів в Україні очікуються складні погодні умови: 27 лютого вночі в південній частині, вдень в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25 м/с, хуртовини, у Кіровоградській, Дніпропетровській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети; на дорогах країни ожеледиця; мінімальна температура вночі 15-22 морозу, у північно-західній половині місцями 23-27 морозу», - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що на акваторії Азовського моря та в портах очікуються пориви вітру 25-28 м/с, висота хвиль 13-20 дм, швидке обледеніння суден; у західній половині акваторії Чорного моря - висота хвилі 30-40 дм, повільне обледеніння суден.

Згідно з повідомленням, 28 лютого очікується невелике послаблення опадів та морозів.

При цьому 1 березня в південних, східних та більшості центральних областей очікуються пориви вітру 15-20 м/с, в Приазов'ї місцями 25-27 м/с, хуртовини, в Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Харківській та Донецькій областях сильний, місцями дуже сильний сніг та ожеледиця.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг, порушення роботи електричних мереж, комунального господарства, будівельної та морської галузі в більшості областей країни (крім західних)», - відзначають в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, потепління в Україні до нуля градусів вдень з нинішніх більш ніж 10-градусних морозів настане 7-8 березня.