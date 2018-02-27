Купуючи локомотиви General Electric, Україна можливо наповнюватиме бюджет Росії – ЗМІ (відео)

Якщо тепловози підуть з казахстанського заводу, половина акцій якого належить російському ЗАТ «Трансмашхолдинг», то це означатиме, що й половина переплати за контрактом близько 250 мільйонів доларів дістануться росіянам на чолі з Бокарєвим, якого, до речі, останнім часом називають новим фаворитом Путіна.

Державна компанія «Укрзалізниця» днями підписала з американською компаній General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на суму 1 млрд дол.

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Журналісти програми «Гроші» з'ясували, що купуючи ці локомотиви, наша країна цілком можливо наповнюватиме бюджет Російської Федерації.

«По-перше, аналогічна модель локомотивів, наприклад, для Казахстану коштує 2 мільйони, для України - уже 4. І вже зовсім дивує в цій історії те, що купуючи ці локомотиви, наша країна цілком можливо буде наповнювати бюджет Російської Федерації», - йдеться в сюжеті.

Як відзначають журналісти, ще в 2016 році було відомо, що локомотиви для України General Electric вироблятиме на своєму заводі в Казахстані, яким американці 50 на 50 відсотків володіють спільно з ЗАТ «Трансмашхолдинг» російського мільярдера Андрія Бокарєва. Згадана компанія перебуває під санкціями українського РНБО, а сам Бокарєв під санкціями Білого дому.

Українців запевнили, що General Electric для нас поставлятиме локомотиви не з Казахстану, а з іншого свого заводу в штаті Пенсільванія. Однак експерти сумніваються в походженні тепловозів, згадуючи про пенсильванське вугілля з Ростова і африканське з Л/ДНР.

«Якщо тепловози дійсно підуть з казахстанського заводу, половина акцій якого належить російському ЗАТ «Трансмашхолдинг», то це означатиме, що й половина переплати за контрактом близько 250 мільйонів доларів дістануться росіянам на чолі з Бокарєвим, якого, до речі, останнім часом називають новим фаворитом Путіна», - йдеться в сюжеті.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на суму 1 млрд дол.

Рамкова угода передбачає 15-річне партнерство - модернізацію до 74 локомотивів, поставку до 225 нових локомотивів GE серії Evolution до 2034 року та їх довгострокове обслуговування.

Локалізація виробничого процесу в Україні досягне 40%, завдяки чому українські підприємства будуть залучені в кооперацію GE і зможуть стати постачальниками товарів і послуг для GE.

В рамках реалізації першого етапу угоди також укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.