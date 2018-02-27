Гройсман про Hyperloop: це особиста ініціатива Омеляна, я більше займаюся метро в Дніпрі

За словами прем'єра, уряд не приймав рішень щодо будівництва в Дніпрі тестового майданчика для впровадження в Україні Hyperloop.

Уряд не ухвалював рішень щодо будівництва в Дніпрі тестового майданчика для впровадження в Україні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop, ініціатива його будівництва належить особисто міністру інфраструктури Володимиру Омеляну.

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Про це глава уряду Володимир Гройсман повідомив на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ, відповідаючи на запитання кореспондента з Дніпра, чому для реалізації проекту було обрано саме це місто і як це позначиться на економіці України.

"Уряд не ухвалював жодних рішень щодо реалізації цього проекту, це ініціатива міністерства, міністра особисто, він цим питанням займається і коментуватиме", - сказав прем'єр.

Гройсман зазначив, що якщо буде потрібна його допомога в реалізації проекту, то він готовий її надати.

«Я допоможу, але я більше займаюся метро в Дніпрі. Вчора зустрічався з Борисом Філатовим (мером міста - УНІАН), ми надали максимальну підтримку і підтримуватимемо міського голову в розвитку метро », - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 22 лютого міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполучення типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається поїзд - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів за годину.