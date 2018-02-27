Росія знову пустила поїзди через Україну

У кінці 2017 року перевела всі потяги південного напрямку на рух новою залізничною лінією Журавка - Міллерово в обхід України.

Російська гілка залізниці в обхід України виявилася несправною і РЖД пустила поїзди старим маршрутом через територію Луганської області.

Читайте такожНайприбутковішим для "Укрзалізниці" став поїзд Київ-Москва

Про це на своїй сторінці в Facebook написав координатор "Інформаційного опору", нардеп від "Народного фронту" Дмитро Тимчук.

Він нагадав, що влітку 2017 року всі російські ЗМІ трубили про "велику перемогу".

Щоб подужати будівництво 137 км нового шляху, Москва кинула "у бій" навіть залізничні війська ЗС РФ. Більше того, в серпні 2017 р. за "героїзм" під час будівництва нової гілки міністр оборони РФ Шойгу нагородив 39-ту залізничну бригаду орденом Жукова, пише нардеп.

«Анекдот у тому, що після всіх цих бравурних доповідей і урочистого пуску росіянами поїздів "в обхід України", станом на лютий 2018 року з'ясовується, що російські потяги... повернулися на "стару" гілку. Тобто, як і раніше, йдуть територією України. Ось такий гучний "залізничний пук" Москви», - написав Тимчук.

За даними групи ІС, "традиційно криворукі російські військові" в теплій компанії з крадійкуватими діячами з РЖД побудували нову пафосну ділянку таким чином, що експлуатувати її просто неможливо.

"Зокрема, дуже скоро після урочистого відкриття з'ясувалося, що побудовані дренажні системи несправні, а залізнична колія просіла до 1 м. Причина просідання шляхів - у недотриманні технології прокладки шляхів у зв'язку з надвисокими темпами будівництва і корупційною "економією" на вартості робіт, а також відсутність облаштування прилеглої території поблизу шляхів (що російськими чиновниками зроблено тільки на папері), що і призвело до підмиванню грунту. На думку залізничників, навесні ситуація з новою залізницею ще більше погіршиться у зв'язку з паводком", - пише Тимчук.

РЖД планують повернути в стрій "нову" гілку до червня 2018 року.

Як повідомляв УНІАН, ВАТ "Російські залізниці" з 11 грудня 2017 року перевело всі потяги південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка - Міллерово в обхід України. Компанія заявила, що тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України.

РЖД 15 листопада 2017 року запустили перші пасажирські поїзди в обхід України.

За проектом максимальна швидкість руху пасажирських поїздів становитиме 140 кілометрів на годину. Вартість будівництва залізниці Журавка — Міллерово в обхід України оцінювалася в суму близько 56 мільярдів рублів.