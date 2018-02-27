Росія знову пустила поїзди через Україну

13:57, 27 лютого 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація REUTERS

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ВАТ "Російські залізниці" з 11 грудня 2017 року перевело всі потяги південного напрямку на рух по новій залізничній лінії Журавка - Міллерово в обхід України. Компанія заявила, що тепер потяги не курсуватимуть старою ділянкою, що проходить територією України.

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Теги: #поїзди в обхід України#поїзди Росія