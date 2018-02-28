Співпрацюючи з lifecell, ПАТ «Укрзалізниця» економить мільйони та модернізується

Діджитал-оператор lifecell інтегрував залізничну телефонну мережу та власну стільникову мережу в єдиний інформаційний простір, створивши конвергентну мережу для персоналу ПАТ «Укрзалізниця».

Конвергентна мережа зв’язку — це технологічна концепція майбутнього зв’язку, яка стає реальністю. У такій мережі користувач має єдиний службовий абонентський номер, доступний для будь-якого споживача послуг ПАТ «Укрзалізниця» у будь-якому місці, чи то для користувача фіксованого зв’язку телефонної мережі компанії, чи то абонента мобільного зв’язку оператора. Тісна взаємодія між фіксованими та мобільними мережами — одне з найяскравіших явищ у сьогоднішніх телекомунікаціях.

Для підтримки користувачів такого великого корпоративного клієнта, як ПАТ «Укрзалізниця», діджитал-оператор lifecell організував індивідуальну цілодобову підтримку в кол-центрі за окремим номером. Також lifecell підготував групу консультантів кол-центру, закріплених за певними регіонами роботи підприємства.

На початку 2017 року ПАТ «Укрзалізниця» на платформі ProZorro провело тендер на послуги мобільного зв’язку. Переможцем став діджитал-оператор lifecell. Завдяки продуманій та відкритій процедурі закупівель уперше було консолідовано послуги мобільного зв’язку в компанії з кількістю персоналу близько 270 тисяч, який працює в представництвах підприємства по всій Україні та за її межами.

Нагадаємо, що співпрацюючи з ПАТ «Укрзалізниця» з початку 2017 року, оператор lifecell надав 8498 стартових пакетів за 3,1 млн грн по першому лоту та 6513 стартових пакетів за 550 тисяч грн — по другому, що дало змогу зекономити до 60 % прогнозованих до тендеру витрат компанії. Завдяки використанню технологій діджитал-оператора lifecell українська залізниця робить свою діяльність і закупівлі ефективнішими для держави, персоналу та пасажирів.

Наразі спеціалісти lifecell мають розробити рішення з метою покращання покриття для абонентів уздовж залізничних шляхів і забезпечення 3G у потягах української залізниці.

У компанії lifecell зазначають, що прозорі процедури закупівель та організація роботи в ПАТ «Укрзалізниця» сприяють швидшій модернізації, підвищенню ефективності та оптимізації роботи в компанії. А це, насамперед, — в інтересах української економіки та пасажирів української залізниці.