"Місцеві клани" намагаються заробляти "нечесні" гроші на будівництві доріг - Гройсман

Прем'єр підкреслив важливість контролю за використанням коштів на дорожнє будівництво в регіонах України.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про спроби "місцевих кланів" заробляти "нечесні" гроші на дорожньому будівництві.

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Про це голова уряду повідомив на зустрічі з представниками регіональних ЗМІ.

"Важливо, щоб за цими ресурсами (на будівництво доріг - УНІАН), які витрачаються на місцях, забезпечували якісний контроль, контроль за цінами. До мене доходить інформація, що різноманітні клани намагаються заробляти на цих речах нечесні гроші. З нашої сторони контроль буде", - сказав прем'єр.

При цьому голова уряду закликав регіональні засоби масової інформації та громадськість забезпечувати контроль за використанням коштів на дорожнє будівництво зі свого боку.

Як повідомляв УНІАН, за словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 мільярдів гривень.

Раніше міністр заявляв, що в цьому році може бути відремонтовано близько 4-5 тисяч кілометрів доріг державного значення у разі затвердження держбюджету на 2018 рік з обсягом фінансування дорожнього господарства в розмірі 40 мільярдів гривень.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.