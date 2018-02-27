Влада міста вже провела відповідні перемовини, відвідавши Мінський автомобільний завод ( як повідомляв УНІАН, раніше Житомирська міська рада проголосувала за спрямування на закупівлю автобусів 64 млн грн).

Житомир планує закупити у Мінського автомобільного заводу у лізинг 40 автобусів «МАЗ-206» для Житомирського трамвайно-тролейбусного управління.

Як повідомили УНІАН у Житомирській міській раді, йдеться про закупівлю низькопольних автобусів «МАЗ-206» оснащених двигуном компанії “Mercedes-Benz” з екологічним стандартом Euro-5, автоматичною коробкою передач, кондиціонером та електронним табло. Ці автобуси мають оцинкований кузов та підкрилки з нержавіючої сталі. Один такий автобус вміщує 72 пасажира та має 25 сидячих місць.

Влада міста вже провела відповідні перемовини, відвідавши Мінський автомобільний завод ( як повідомляв УНІАН, раніше Житомирська міська рада проголосувала за спрямування на закупівлю автобусів 64 млн грн).

Планується, що автобуси надходитимуть у Житомир двома партіями - навесні та влітку цього року.

"Закупівля цього транспорту та випуск його на маршрутні перевезення значно покращить ситуацію у транспортній сфері Житомира", - зазначають у міськраді.

«Перевага цих автобусів у тому, і вона зберігається протягом десятиліття, що аналогів цьому продукту немає. Габаритні параметри автобуса менше 9 метрів. Тим самим у міському циклі він може перевозити більше 72 пасажирів. При цьому він має низкопольний майданчик з усім необхідним обладнанням для заїзду візків різних типів. Надійність цієї техніки випробувана роками.

Виконуємо це замовлення виключно під місто Житомир. Місто захотіло мати кондиціонування у салоні, комфортабельні умови для перевезення пасажирів, інформаційне табло внутрішнє та зовнішнє.

Також автобус матиме виносні звукові динаміки. Гарантійний період нашої техніки, встановлений для України, два роки без обмеження по пробігу», - цитує прес-служба Житомирської міськради керівників Мінського автомобільного заводу.