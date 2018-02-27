General Electric вироблятиме локомотиви для України на заводі в Техасі – голова «Укрзалізниці»

Кравцов зазначив, що на першому етапі будуть використовуватися українські сигнальна і радіосистема, окремі елементи кабіни і корпусу.

Всі локомотиви американської компанії General Electric для акціонерної держкомпанії «Укрзалізниця» будуть поставлятися з американського заводу в Техасі.

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Про це повідомив в. о. голови держкомпанії Євген Кравцов в коментарі УНІАН.

«Всі локомотиви за контрактом будуть з американського заводу. Ми відправляємо своїх спеціалістів, і я особисто планую поїхати в Техас подивитися, як вони будуть будуватися", - сказав Кравцов.

Також він повідомив, які компоненти для локомотивів General Electric будуть виготовлятися в Україні.

"Я знаю, що на першому етапі будуть використовуватися українські сигнальна і радіосистема, певні елементи кабіни і корпусу", - сказав Кравцов.

Також він повідомив, що ціна покупки локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією «Укрзалізниця» не вища за ціну придбання аналогічних локомотивів в інших країнах.

«Це комерційний елемент, і я не можу офіційно коментувати. Я можу сказати, що ціна покупки локомотивів General Electric була не вищою, ніж покупка аналогічних локомотивів іншими колегами в інших країнах", - сказав Кравцов, відповідаючи на питання кореспондента УНІАН про вартість покупки локомотивів в General Electric.

На питання про те, що, за інформацією ЗМІ, раніше General Electric постачав Індії та Казахстану локомотиви дешевше, ніж "Укрзалізниці", Кравцов відповів, що мова йде про різні типи локомотивів.

"Щодо Казахстану, там вартість одного маневрового локомотива. А магістральний і маневровий локомотиви - це різні речі. Є інформація, в тому числі і в ЗМІ, про вартість магістрального локомотива в Казахстані. Ви можете порівняти з тією інформацією, яку поширили ЗМІ у нас. Я не можу офіційно прокоментувати. Але для нескладної аналітики інформації достатньо", - сказав Кравцов.

Також, за його словами, для придбання локомотивів "Укрзалізниця" змушена була залучити фінанси за процедурою фінансового лізингу, у зв'язку з чим тендер не проводився.

"У зв'язку з тим, що для реалізації такої широкої програми було недостатньо коштів, нами було прийнято рішення залучити фінанси за процедурою фінансового лізингу. За цією процедурою проведення тендеру не передбачається. Однак нами була проведена процедура конкурсного відбору на рівні технічної ради "Укрзалізниці". General Electric переміг у процедурі відбору. Розглядалися і компанії Siemens, Bombardier, Skoda. У інших компаній або не було прожекту, або не відповідали техвимогам", - сказав він.

На питання про процентну ставку лізингу Кравцов відповів, що вона є нижчою ринку.

Також він зазначив, що "Укрексімбанк" фінансуватиме тільки перший етап угоди - 30 тепловозів.

"Далі, за умовами нашої співпраці з General Electric, вони повинні забезпечити нам хороші умови фінансування за рахунок іноземних ресурсів. Ми будемо розглядати можливість залучення та розміщення гривневих і валютних", - сказав Кравцов.

Як повідомляв УНІАН, 23 лютого «Укрзалізниця» підписала з американською General Electric угоду про спільне виробництво рухомого складу на 1 млрд дол.

Угода передбачає 15-річне партнерство, що включає модернізацію до 74 локомотивів, поставку до 225 нових локомотивів GE серії Evolution до 2034 року та їх довгострокове обслуговування.