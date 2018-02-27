Рада "дала добро" на платні дороги в Україні

Законопроект передбачає передачу в концесію лише тих ділянок доріг, які будуватимуться, а не вже побудованих.

Верховна Рада України прийняла закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації.

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За ухвалення відповідного закону "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" (№6766) проголосували 233 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи документ, народний депутат України Олександр Урбанський повідомив, що законопроектом передбачається, що на умовах концесії можуть передаватися для будівництва і експлуатації дороги загального користування державного значення.

"Будівництво нової автомобільної дороги вимагає значних витрат з державного бюджету. Одним із варіантів вирішення проблеми, пов'язаної з фінансуванням будівництва нових доріг, може бути надання державою (концесієдавцем) права на будівництво та експлуатацію автомобільної дороги на підставі концесійного договору. Концесіонер отримує доступ до привабливих об'єктів, які раніше не були доступні", - зазначив депутат.

Він додав, що, за даними Світового банку, в країнах частка концесійних договорів становить 70%. За словами Урбанського, законопроектом передбачається, що на умовах концесії можуть передаватися для будівництва і експлуатації дороги загального користування державного значення.

"Після прийняття рішення про будівництві та експлуатації автомобільних доріг, які можуть бути надані в концесію, забороняється органам виконавчої влади здійснювати будь-які дії щодо надання земельних ділянок, передбачених для будівництва та експлуатації цих автомобільних доріг, у користування або у власність громадян або юридичних осіб. Рішення про проведення концесійного конкурсу приймає Кабінет міністрів України, Кабінет міністрів України визначає максимальний розмір плати за разовий проїзд автомобільними дорогами, побудованими на умовах концесії, концесійні платежі зараховуються до державного бюджету України, автомобільні дороги відносять до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами", - пояснив депутат.

Урбанський зазначив, що цим законопроектом передбачається передача в концесію лише тих ділянок доріг, які будуватимуться, а не вже побудовані.

У свою чергу, глава Комітету з питань транспорту Ярослав Дубневич зазначив, що метою законопроекту є вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва і експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії, а також поліпшення інвестиційного клімату в країні.

"Законопроектом вносяться зміни до законів України про джерела фінансування дорожнього господарства, про концесії, про концесії щодо будівництва та експлуатації автомобільних доріг... Комітет з питань транспорту 8 листопада 2017 року розглянув законопроект і прийняв рішення прийняти його за основу і в цілому", - сказав він.

Згідно пояснювальній записці, прийняття закону сприятиме створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому для будівництва і експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення, а також дозволить забезпечити належне утримання та своєчасний ремонт таких доріг і покращити їх технічний стан.

Будівництво концесійних доріг дозволить забезпечити баланс інтересів між державою і приватним сектором, причому Україна отримає якісні автомагістралі, а інвестори - можливість реалізації додаткових інвестиційних проектів.

Прийняття закону прокоментував міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

"Перший інфраструктурний законопроект, який був розглянутий парламентом, - про будівництво доріг за принципом концесії. Підтримано 233 голосами за основу і в цілому! Спасибі всім, хто розробляв, допомагав, радив, критикував і підтримував! Новим автошляхами, побудованим за принципом концесії, в Україні бути! Чекаю схвалення наступних законодавчих ініціатив! Ще раз підкреслюю: існуючі автодороги не передаються в концесію. Концесійної може бути тільки нова дорога, яка проходить паралельно до існуючої, щоб користувачі мали право обирати: чи їхати по платній дорозі або безкоштовною. Славомір Новак (голова "Укравтодору") - тепер мають дати результат", - написав Омелян.