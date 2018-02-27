Рада спростила ввезення імпортних автомобілів

Тепер оформлення екологічного сертифіката можливо на території країни.

Верховна Рада України прийняла закон, що дозволяє оформлення сертифіката відповідності екологічним стандартам при ввезенні автомобілів в Україну у митних органах на території країни, а не в пунктах прикордонного пропуску.

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За ухвалення відповідного законопроекту про внесення змін до статті 2 Закону України "Про деякі питання ввезення на митну територію України та реєстрації транспортних засобів" (5470-д) проголосували 235 депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна повідомила, що комітет рекомендує прийняти доопрацьований законопроект за основу і в цілому.

"Під час пропуску на митну територію України транспортних засобів з метою вільного обігу як нових, так і вживаних, сертифікат підтвердження відповідності екологічним стандартам не буде вимагатися. Замість цього такий сертифікат буде вимагатися при митному оформленні для вільного обігу на внутрішній митниці", - пояснила вона.

Разом з тим, голова комітету рекомендувала поставити законопроект на голосування з правками щодо автомобілів швидкої медичної допомоги, що ввозяться на територію України як гуманітарна допомога, що не відповідають діючим екологічним стандартам, пропонуючи зробити виняток для таких автомобілів.

Як повідомляв УНІАН, українські митниці в 2017 році здійснили оформлення 80,5 тисячі нових автомобілів, що на 27% більше, ніж за 2016 рік, і 72,9 тисячі вживаних автомобілів, що в 3 рази більше, ніж за підсумками 2016 року.