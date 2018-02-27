Нарешті в Україні з'являться справжні європейські дороги – нардеп Дубневич

За словами нардепа Дубневича, завдяки цьому закону країна отримає не тільки іміджеві дивіденди, але й стане повноцінною країною-транзитером з інфраструктурою європейського рівня.

Голова Комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич вітає прийняття закону, який врегульовує процес концесії на дорогах. На думку народного депутата, він стане переламним в історії дорожнього будівництва в Україні.

«Наш Комітет працював на законопроектом довго й ретельно. Враховані всі пропозиції й побажання. Сьогодні колеги-депутати консолідовано підтримали законопроект № 6766 – Про внесення змін до деяких законодавчих актів Україні у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг. В залі відбулася дискусія, були озвучені поправки. Результат – «за» закон в першому читанні і в цілому проголосувало 233 депутати, за що я щиро вдячний колегам. Тепер Україна отримає нові – справжні європейські – дороги державного значення, будувати які держава самостійно не спроможна, адже йдеться про мільярдні витрати щороку, — прокоментував Дубневич прийняття закону. — Галузь чекала на цей закон вже не перший рік. Мета його – вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії, а також – поліпшення інвестиційного клімату. Він покликаний запустити на практиці механізм концесії на дорогах. Цей законопроект чітко окреслює правила та умови для інвесторів, які тепер отримали реальні гарантії захисту своїх вкладень в українські дороги. Тільки так можна розраховувати на появу в Україні якісних нових автобанів».

Читайте такожРада спростила ввезення імпортних автомобілівНовим законом вносяться зміни до Законів України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України, «Про концесії», «Про концесії на будівництво та експлуатацію автомобільних доріг», «Про автомобільні дороги» тощо.

Уточнюється поняття концесії й конкретизуються умови концесійного конкурсу та вимоги до його учасників: технічні параметри дороги, базові фінансові показники, граничний строк, на який надається концесія, граничний розмір компенсацій концесіонеру тощо.

За словами Дубневича, завдяки цьому закону країна отримає не тільки іміджеві дивіденди, але й стане повноцінною країною-транзитером з інфраструктурою європейського рівня.

Як вже повідомлялось раніше, на думку експертів, прийняття такого закону приверне до України значну кількість міжнародних перевізників та міжнародний логістичний бізнес, яких стримує незадовільний стан українських доріг. Так, за даними заступника голови «Укравтодору» Олександра Харченко, сьогодні 90 відсотків українських доріг потребують ремонту.