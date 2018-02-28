Побудовані на умовах концесії дороги будуть відповідати високим стандартам - Кононенко

Новак отримав подачу від Ради: у першому читанні ухвалили закон про будівництво доріг за принципом концесії.

Законодавчі зміни, щодо будівництва доріг за принципом концесії, сприятимуть створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому. Також це дозволить забезпечити належне утримання і своєчасний ремонт таких доріг та покращити їх технічний стан, вважає один з ініціаторів законопроекту №6766, перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко

Нагадаємо, 27 лютого, Верховна Рада в першому читанні ухвалила Проект Закону №6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг». Законопроект був розроблений в рамках імплементації законодавства Євросоюзу в транспортній галуз. За відповідний закон проголосували 233 нардепи.

«Гордий бути співавтором цього надважливого закону. Його прийняття буквально означає, що відтепер в Україні з’являться сучасні автобани, не гірші ніж в наших найближчих європейських сусідів.Законом передбачене надання державою права на будівництво та експлуатацію доріг на підставі концесійного договору. І це реальна можливість залучити нові інвестиції для будівництва доріг загального користування державного значення, гарантія їх належного утримання та своєчасного ремонту», - написав Кононенко на сторінці у Facebook.

Він вважає, що дороги побудовані на умовах концесії будуть відповідати високим стандартам і будуватимуться в обхід населених пунктів, що дозволить водіям економити витрату пального та час.

«До концесії будуть передаватися виключно новозбудовані дороги, а розмір оплати за разовий проїзд визначатиме Кабінет Міністрів України. Одразу попереджу можливу «зраду»: обов’язковим буде забезпечення альтернативного безкоштовного шляху. Парламентарі виконали свою роботу, м’яч на половині поля «Укравтодору» та Славоміра Новака», - повідомив Кононенко.

Як повідомлялось, законопроект №6766 передбачає вдосконалення законодавчого врегулювання будівництва та експлуатації автомобільних доріг загального користування державного значення на умовах концесії, а також на поліпшення інвестиційного клімату країни. На умовах концесії можуть передаватись для будівництва та експлуатації дороги загального користування державного значення, але це стосуватиметься лише будівництва нових доріг в Україні.

Автори законопроекту переконані, що будівництво концесійних доріг дозволить забезпечити баланс інтересів між державою і приватним сектором. В результаті Україна отримає якісні автомагістралі, а іноземні інвестори – можливість реалізації додаткових інвестиційних проектів.