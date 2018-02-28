Першою концесійною дорогою в Україні стане траса від Львова до Польщі

Керівник «Укравтодору» також висловив сподівання, що вже цього року буде підписано перший договір про будівництво доріг на основі концесії.

Ухвалений Верховною Радою Проект Закону №6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг» відкриє нову еру розвитку української дорожньої галузі та сприятиме розширенню економічних зв'язків між Україною та країнами ЄС.

Про це повідомив керівник Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак на офіційній сторінці Укравтодору в Facebook.

«Верховна Рада України 233 голосами прийняла за основу і в цілому інфраструктурний законопроект про будівництво доріг за принципом концесії. Я щиро дякую за підтримку цього законопроекту. Він відкриє нову еру розвитку української дорожньої галузі. Тепер ми можемо розпочинати переговори з потенційними концесіонерами», – подякував нардепам за підтримку інфраструктурних реформ Славомір Новак.

Керівник «Укравтодору» також висловив сподівання, що вже цього року буде підписано перший договір про будівництво доріг на основі концесії. «Першою концесійною дорогою стане дорога від Львова до українсько-польського кордону, що сприятиме розширенню економічних зв'язків між Україною та країнами ЄС», – повідомив пан Новак.

Транспортні ініціативи керівника «Укравтодору» підтримує і один з ініціаторів ухваленого законопроекту Ігор Кононенко. На думку заступника голови фракції «Блок Петра Порошенка», проголосовані зміни сприятимуть створенню умов для залучення інвестицій в галузь і країну в цілому. Також це дозволить забезпечити належне утримання і своєчасний ремонт таких доріг та покращити їх технічний стан.

«До концесії будуть передаватися виключно новозбудовані дороги, а розмір оплати за разовий проїзд визначатиме Кабінет Міністрів України. Одразу попереджу можливу «зраду»: обов’язковим буде забезпечення альтернативного безкоштовного шляху. Парламентарі виконали свою роботу, м’яч на половині поля «Укравтодору» та Славоміра Новака», – написав Ігор Кононенко у Facebook.

Нардеп також зазначив, що дороги, побудовані на умовах концесії, будуть відповідати високим стандартам і будуватимуться в обхід населених пунктів, що дозволить водіям зекономити на пальному та скоротити час подорожі.

Нагадаємо, 27 лютого, Верховна Рада в першому читанні ухвалила Проект Закону №6766 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг». Законопроект був розроблений в рамках імплементації законодавства Євросоюзу в транспортній галузі. За відповідний закон проголосували 233 нардепи.