До кінця місяця: в "Укрзалізниці" пообіцяли повноцінне харчування в поїздах

Раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують у нічний час, буде запущено з кінця 2017 року.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" планує запровадити послугу повноцінного харчування в потягах до кінця місяця, повідомив в. о. глави держкомпанії Євген Кравцов на зустрічі з журналістами.

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"Мета - запустити послугу харчування у першому кварталі. Я сподіваюся, до кінця місяця дожмемо, - сказав він. - Ви знаєте, я жодного разу не використовував слово саботаж, але деякі процеси і нові ідеї впроваджувати складніше, ніж хотілося б. Зараз процес йде досить добре".

Як повідомляв УНІАН, раніше в "Укрзалізниці" заявляли, що сервіс повноцінного харчування в пасажирських поїздах, що курсують у нічний час, буде запущено з кінця 2017 року.