У Харкові з 1 березня вартість проїзду в міських маршрутках зросте на гривню

Наразі вартість проїзду в міських маршрутках становить від 4,5 до 7 грн за поїздку.

У Харкові з 1 березня вартість проїзду в міських маршрутках подорожчає в середньому на 1 грн. Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це сьогодні, 28 лютого, заявив журналістам директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан.

Він зазначив, що в середньому вартість проїзду збільшиться на 1 грн.

Читайте такожРада "дала добро" на платні дороги в УкраїніДульфан наголосив, що вартість проїзду на деяких маршрутах давно не підвищувалася, при цьому за останній час стався черговий стрибок цін на паливо і зросла мінімальна заробітна плата. Крім того, в місті особлива увага приділяється питанню безпеки пасажирських перевезень, в зв'язку з чим перевізники зобов'язані проводити своєчасний ремонт рухомого складу, в тому числі закуповувати запчастини.

«Відповідно до пункту 1.6 наказу Міністерства інфраструктури, що стосується пасажирських перевезень, в разі підвищення вартості палива перевізник має право подати документи на перегляд вартості тарифу. Перевізники на засіданні своєї асоціації розглянули це питання, після чого була проведена нарада в профспілках – і вони спільно прийняли рішення звернутися до міської ради з пропозицією переглянути тарифи. Відповідно до процедури, затвердженої державою, були подані документи, ми з ними ознайомилися і дали погодження на дане підвищення», - повідомив директор департаменту.

Також Дульфан зазначив, що місто готове фінансувати витрати з перевезення громадян пільгового контингенту, однак для цього перевізники повинні будуть приєднатися до системи «E-ticket».

«Компенсація можлива в тому випадку, якщо все буде персоніфіковано. Перевізники повинні будуть підключитися до системи електронного квитка, і в разі отримання звітності по персоніфікованим даним пільговиків ми зможемо компенсувати їм вартість проїзду», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. Сьогодні в Харкові діє близько 130 автобусних маршрутів, з урахуванням особливостей кожного з них вартість проїзду в середньому по місту підвищиться від 25 коп. до 1,5 грн.

Наразі вартість проїзду в міських маршрутках становить від 4,5 до 7 грн за поїздку.