Першою платною дорогою в Україні стане шосе від Львова до Польщі

В "Укравтодорі" сподіваються, що перший договір про будівництво доріг на основі концесії буде підписаний в цьому році.

В. о. голови "Укравтодору" Славомір Новак заявив, що першу концесійну дорогу в Україні передбачають побудувати від Львова до Польщі.

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Про це повідомляється на сторінці Державного агентства автомобільних доріг України в Facebook.

"Сподіваюся, що вже цього року буде підписано перший договір про будівництво доріг на основі концесії. Першою концесійною дорогою стане дорога від Львова до українсько-польського кордону, що сприятиме розширенню економічних зв'язків між Україною та країнами ЄС", - зазначив Новак.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2015 року "Укравтодор" оголосив конкурс на будівництво першої в Україні концесійної дороги Львів - Краковець, розмови про будівництво якої велися вже більше десяти років. Але у вересні того ж року стало відомо, що конкурсні заявки претендентів - української компанії "Українські транспортні магістралі" і французької Bouygues - не відповідають умовам конкурсу. У зв'язку з цим Міністерство інфраструктури повідомило, що розраховує запустити в новому форматі цей конкурс після того, як буде вдосконалено законодавство України про концесії, а також про державно-приватне партнерство.

27 лютого 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у сфері будівництва та експлуатації автомобільних доріг" (реєстраційний номер 6766), яким дозволяється будувати та експлуатувати автомобільні дороги на умовах концесійного договору.

Законом передбачається, що на умовах концесії можуть передаватися для будівництва і експлуатації дороги загального користування державного значення. При цьому передбачена передача в концесію тільки тих ділянок доріг, які будуватимуться, а не вже побудовані.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян очікує, що підготовка до проведення тендеру на будівництво концесійних доріг Львів - Краковець та Київ - Біла Церква почнеться в кінці цього року.