Знову промахнулися: на автомагістралі, яка має з'єднати Крим і Кубань, не сходяться естакади (фото)

У 2016 році будівництво дороги протяжністю в 253,5 кілометри оцінювалося місцевою владою у 139 млрд рублів.

Естакади нової автодороги 1-ї категорії "Таврида", яка через Керченський міст з'єднає Крим і Кубань, в Сімферополі не сходяться.

Про це повідомляють користувачі соцмереж. "Не сходяться не тільки прольоти Кримського мосту, естакади нової автодороги 1-ї категорії "Таврида" в Сімферополі теж не сходяться", - йдеться у повідомленні користувача Іллони Карачан.

Читайте такожРосійський вчений прогнозує обвал Кримського мостуЗа її словами, можливо, це такий мейнстрім або традиція, "коли нічого ніде не сходиться".

Як повідомляли ЗМІ, будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" в районі Керченського півострова.

Після повідомлень про великі проблеми у Кримського моста окупанти запевняють, що з "будівництвом століття" все гаразд.