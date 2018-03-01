На його думку, це дасть імпульс для розвитку «Криму й усього російського Причорномор'я».

Президент Росії Володимир Путін анонсував відкриття автомобільного руху мостом до окупованого Криму через «кілька місяців».

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Путін заявив, виступаючи з посланням до Федеральних зборів.

«Через кілька місяців кримським мостом відкриється автомобільний рух, а наступного року - й залізничне сполучення», - пообіцяв Путін.

Читайте такожПутін заявив, що Росія "не проти" поставити окупований Донбас під міжнародний контрольНа його думку, це дасть імпульс для розвитку «Криму й усього російського Причорномор'я».

Як повідомляли ЗМІ, будівельники Керченського мосту не змогли зістикувати металеві прольоти автомобільного шляхопроводу в море на ділянці "Насип — Фарватер" в районі Керченського півострова.

Після повідомлень про великі проблеми у Кримського моста окупанти запевняють, що з "будівництвом століття" все гаразд.