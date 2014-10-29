Швидкісні потяги «Інтерсіті+» взимку пустять за 8 напрямами

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») визначила маршрути курсування швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" у зимовий період 2014/2015 років.

Зокрема, поїзди курсуватимуть за вісьма напрямами, ще чотири маршрути опрацьовуються.

У прес-службі відомства повідомили, що в зимовий сезон швидкісні поїзди курсуватимуть за напрямами: Київ - Харків; Київ - Дніпропетровськ; Київ - Запоріжжя; Дарниця, Київ - Львів; Дарниця, Київ - Трускавець; Дарниця, Київ - Одеса; Київ - Костянтинівка; Дарниця, Київ - Тернопіль.

Крім того, залізнична держадміністрація опрацьовує питання призначення поїздів «Інтерсіті+» за напрямами Харків - Київ - Львів, Київ - Львів (туристичний), Київ - Костянтинівка (друга пара), а також подовження маршруту поїзда №734/733 сполученням Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська.

Читайте також«Укрзалізниця» призначила додаткові рейси з Києва до Ужгорода й Івано-ФранківськаЯк повідомляв УНІАН, з травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Нyundai Rotem, сполучивши Київ із Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Нyundai була розширена.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонобудівного заводу два швидкісні електропоїзди ЕКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЕКр1 удвічі менша, ніж корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн з ПДВ.

Поїзди українського виробництва були задіяні на напрямах Київ – Одеса і Київ – Львів.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія», яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЕКр1 виробництва Крюковського вагонобудівного заводу.