На Одещині трасу Київ-Одеса відкрили для всіх видів автотранспорту

У зв'язку з перекриттям автодороги з учорашнього вечора, в місцях відстою накопичилося близько 400 вантажівок. Зараз поліція почала дозовано випускати їх на трасу для недопущення заторів.

В Одеській області трасу Київ-Одеса відкрили для всіх видів автотранспорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це стало відомо сьогодні під час засідання оперативного штабу при Одеській обласній державній адміністрації, в якому взяв участь голова ОДА Максим Степанов.

За його словами, вночі були перекриті автодороги для всіх видів транспорту, відповідне рішення було ухвалено напередодні близько 23.00. На даний час вирішено відкрити рух трасами, зокрема, автодорогою Одеса-Київ.

Як повідомив керівник Служби автомобільних доріг в Одеській області Олег Варивода, зараз повністю відкрита дорога М05 Київ-Одеса. Але у зв'язку з тим, що рух транспорту було закрито у зв'язку з негодою, в місцях відстою зібралося близько 400 вантажівок, які на даний час поліція почала дозовано випускати на трасу для недопущення заторів.

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«З 11.00 для всього транспорту також відкрито дорогу М16 Одеса-Кучурган. До 15.00 планується відкрити всі дороги міжнародного значення, включаючи Одеса-Рені та на Миколаїв», - сказав Варивода.

При цьому він уточнив, що проїзд на Миколаїв може у будь-якому разі залишитися проблематичним, оскільки не виключено, що в цьому сусідньому регіоні не встигнуть розчистити дороги.

Як пояснив очільник облавтодору, в Миколаївській області дуже великі замети, і, якщо їх не ліквідують, з Одеси на даний напрямок не пустять автотранспорт, аби не допустити там транспортного колапсу.

Найскладнішою ділянкою в Одеській області залишається, зокрема, дорога Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші, де снігові замети сягають 2 метрів.

За словами Вариводи, зараз для розчищення доріг залучено 160 працівників підрядних організацій і 130 одиниць снігоприбиральної спецтехніки. Крім того, залучено 295 одиниць техніки по районах області від різних підприємств.

«Роботу до ранку сильно ускладнювало те, що через сильний вітер буквально за 15 хвилин розчищені дороги знову замітало снігом», - пояснив Варивода.

На даний час у регіоні зберігаються замети, накати, місцями завірюха, до 11 градусів морозу. Зараз ведеться розчищення посиленими темпами, оскільки завтра очікується значне погіршення погоди. За даними синоптиків, вранці і вдень 2 березня будуть опади у вигляді мокрого снігу. На півночі області - сніг, на півдні - мокрий сніг з переходом у дощ, південно-східний вітер з поривами до 17 м/с, мороз до 15 градусів.

Також очікується налипання мокрого снігу на дроти, ожеледиця.

Як повідомляв УНІАН, у прес-службі Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Одеській області сьогодні повідомили, що з 6.00 ухвалено рішення про обмеження руху усіх видів транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування державного значення у 18-ти з 26-ти районів Одеської області . Крім того, з опівночі через сильні снігопади і поривчастий вітер 15-25 м/с було обмежено рух вантажівок і маршрутного пасажирського транспорту автошляхами загального користування державного значення Одеської області.