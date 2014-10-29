«Укрзалізниця» до листопада підготує потяги "Інтерсіті+" до зими

«Від 15 вересня по 31 жовтня працівники Української залізничної швидкісної компанії проводять осінній комісійний огляд для остаточної підготовки швидкісних електропоїздів до осінньо-зимових перевезень», - сказано в повідомленні прес-служби "Укрзалізниці".

Згідно з повідомленням, особливу увагу фахівці УЖСК приділяють перевірці обладнання, яке піддається впливу зовнішніх погодних факторів, зокрема, перевіряють роботу автоматичних вхідних дверей, систем кондиціонування та опалення, підігріву лобового скла, стан повітропроводів, кабелів міжвагонних з'єднань, акумуляторних батарей, гумових ущільнень, нагрівальних елементів, компресорів і т.д.

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«Для забезпечення безперебійної роботи швидкісних поїздів під час зимової негоди заплановано проводити обробку покрівельного та підвагонного обладнання протиожеледною рідиною, що запобігає обмерзанню та налипанню снігу на відповідних вузлах рухомого складу», - наголошує «Укрзалізниця».

Крім того, під час проведення модернізації окремих вузлів і систем електропоїздів, яка здійснювалася протягом цього року, фахівці врахували ті причини несправностей електропоїздів виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, які були виявлені під час їх експлуатації минулої зими.

Під час першого етапу модернізації у 2013 році для зменшення впливу погодних факторів фахівці модернізували 16 окремих вузлів, а в цьому році провели другий етап модернізації і за результатами зимової експлуатації додатково вдосконалили 12 вузлів.

Також повідомляється, що в осінньо-зимовий період, у випадку необхідності, для обслуговування електропоїздів у пунктах їх обороту постійно чергуватимуть працівники компанії Hyundai Rotem або УЖСК. За необхідності можливе супроводження електропоїздів на шляху прямування корейськими фахівцями, а для оперативного усунення можливих збоїв у процесі їх експлуатації для локомотивних бригад організована гаряча лінія зв'язку з фахівцями компанії-виробника.

У свою чергу, фахівці вітчизняного заводу-виробника - Крюківського вагонобудівного заводу також перевірили готовність до експлуатації взимку електропоїздів серії Екр-1 "Тарпан", для яких це буде перша зима на українських залізницях.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки пасажирського і колійного господарств до роботи в зимовий період «Укрзалізниця» вже підготувала 976 км залізничних колій, а також 2700 вагонів із 2976 запланованих.

«Укрзалізниця» визначила маршрути курсування швидкісних поїздів категорії "Інтерсіті+" у зимовий період 2014/2015 років. Зокрема, поїзди будуть курсувати по восьми напрямках, ще чотири маршрути опрацьовуються.

Довідка УНІАН. Від травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом та Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

У цьому році «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+») за рахунок коштів «Ощадбанку» через лізингову компанію «Дельта лізинг». Вартість ЭКр1 у два рази менша, ніж ціна корейських електропоїздів Hyundai, і становить 200 млн грн із ПДВ.

Поїзди українського виробництва задіяні на напрямках Київ - Одеса та Київ - Львів.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЖСК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.