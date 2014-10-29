Цього року продажі іномарок в Україні можуть впасти вдвічі

"За підсумками 2014 року падіння ринку буде більше ніж дворазовим. Підсумки продажів складуть приблизно 85-88 тис. іномарок. У 2015 році обсяг ринку складеться приблизно на рівні 2014 року. Якесь відновлення буде спостерігатися не раніше другої половини наступного року", - цитує прес-служба Терещенка.

За його інформацією, ситуація в Україні продовжує розвиватися за негативним сценарієм як в економіці, так і на авторинку, який у вересні залишився на рівні трохи вище 5 тис. іномарок на місяць.

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Згідно з аналізом, проведеним компанією, у третьому кварталі продажі іномарок знизилися на 8,5% щодо другого кварталу поточного року. Найбільше скоротилися продажі щодо минулого кварталу у китайської Geely (-44%), французької Peugeot (-38%), німецької Mercedes (-31%) і корейської Daewoo (-28%).

"Атлант-М" повідомляє про зростання обсягу продажів нових корейських автомобілів Hyundai (+15,5%), французьких Renault (+16%) та Citroen (+17%), японської Mazda (+27%), американських Ford (+40%) та німецьких Audi (+42%). В усіх випадках це пояснювалося активізацією розпродажів через "пільговий" курс перерахунку долара у гривню.

Як повідомляв УНІАН, за даними асоціації автовиробників України «Укравтопром», продажі нових вітчизняних легкових автомобілів та іномарок у січні-вересні впали на 54% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 76 799 штук.

Довідка УНІАН. У міжнародний автомобільний холдинг «Атлант-М» входять 6 підприємств - три офіційні дилери Volkswagen ("Атлант-М Дніпро", "Атлант-М Лепсе" та "Атлант-М Дніпровська набережна" (Київ, Дніпропетровськ), офіційний дилер Skoda "Атлант-М Олексіївка" (Харків), офіційний дилер Nissan "Атлант-М на Гагаріна" (Харків), офіційний дилер Renault "Атлант-М Юг" (Харків).