Снігопади в Україні паралізували роботу аеропортів у шістьох містах
15:19, 01 березня 2018Транспорт/Звя'зок
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Закриті аеропорти міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава та Суми.
Ілюстрація / REUTERS
В Україні через складні погодні умови не працюють аеропорти у шістьох містах.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Як зазначається у повідомленні, станом на 13.00 закриті аеропорти міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава та Суми.
Крім того, у зв'язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському та Южненському морських торгівельних портах.
Залишаються знеструмленими 164 населених пункти у 6 областях: Донецька – 72, Харківська – 49, Херсонська – 19, Дніпропетровська – 16, Сумська – 6, Кіровоградська – 2.
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