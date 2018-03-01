Снігопади в Україні паралізували роботу аеропортів у шістьох містах

Закриті аеропорти міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава та Суми.

В Україні через складні погодні умови не працюють аеропорти у шістьох містах.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається у повідомленні, станом на 13.00 закриті аеропорти міст Вінниця, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Полтава та Суми.

Крім того, у зв'язку з посиленням вітру обмежено лоцманську проводку суден у Херсонському та Южненському морських торгівельних портах.

Залишаються знеструмленими 164 населених пункти у 6 областях: Донецька – 72, Харківська – 49, Херсонська – 19, Дніпропетровська – 16, Сумська – 6, Кіровоградська – 2.