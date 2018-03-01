У поїзді Одеса-Харків виявили 36 пасажирів-зайців

За фактом організації безквиткового проїзду у ПАО «Укрзалізниця» розпочато службове розслідування.

Співробітники ПАО «Укрзалізниця» виявили під час перевірки пасажирського поїзда № 60/59 «Одеса – Харків – Одеса» 36 безквиткових пасажирів, а також визначили 12 провідників, які організовували їх перевезення.

Читайте такожУЗ обіцяє запустити електронну чергу на квитки, які можуть з’явитися в продажуЯк повідомляє прес-служба підприємства, за вказаними фактами розпочато службове розслідування та видано попередження про розторгнення контракту залізничникам, які вчинили порушення.

Крім того за незадовільну підготовку поїзної бригади до рейсу буде розглянута доцільність перебування на займаних посадах керівництва депо прописки цього поїзда - «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» ПАТ «Укрзалізниця».

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планує запровадити послугу повноцінного харчування в потягах до кінця місяця.