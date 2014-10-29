Суд визнав незаконним рішення АМКУ про скасування конкурсу з оцінки майна "Укрзалізниці"

Окружний адміністративний суд Києва 29 жовтня визнав незаконним рішення Антимонопольного комітету України (АМКУ) про скасування конкурсу з проведення незалежної оцінки майна і майнових прав Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з метою формування статутного капіталу публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

"Адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету України і зобов'язав відновити процедуру закупівлі послуги з оцінки майна «Укрзалізниці», - йдеться у повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з повідомленням, рішення АМКУ від 11 серпня про скасування конкурсу з вибору компанії, яка проводитиме незалежну оцінку майна залізничної держадміністрації, фактично заблокувало її реформування, оскільки своїм рішенням комітет зірвав реалізацію постанови Кабінету міністрів, згідно з якою до 4 жовтня цього року мала бути визначена компанія-оцінювач, а вже до 4 листопада мав бути готовий зведений акт оцінки майна держмонополії.

«Антимонопольний комітет України, замість того, щоб стояти на варті законності проведення конкурсних торгів і витрат державних коштів, своїм рішенням про скасування конкурсних торгів з вибору компанії-оцінювача майна «Укрзалізниці» - всупереч законам України і постанови уряду, фактично заблокував реформування бюджетоутворюючої галузі України», - наголосили у прес-службі.

Суд також ухвалив, що маловідома полтавська компанія «Укрбізнесконсалтинг», на підставі скарги якої Антимонопольний комітет скасував тендер з вибору компанії-оцінювача майна «Укрзалізниці», не зверталася до комітету конкурсних торгів «Укрзалізниці» за отриманням конкурсної документації і не подавала пропозиції для участі в конкурсі.

Проведення корпоратизації, згідно з постановою уряду, мало завершитися вже до 1 січня 2015 року, проте, через дії АМКУ створення акціонерного товариства може затягнутися більш ніж на півтора місяці.

Читайте також«Укрзалізниця» звинувачує Антимонопольний комітет у затягуванні реформи галузіЯк повідомляв УНІАН, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь в якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов до Генеральної прокуратури України через спроби зриву полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" цього конкурсу.

Зокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури направила до АМК скаргу з приводу тендеру, що проводився "Укрзалізницею", у зв'язку з чим комітет відклав ухвалення рішення.

У свою чергу, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який був задоволений. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити дане рішення в суді.

Крім того, «Укрзалізниця» має намір оскаржити в суді рішення Антимонопольного комітету про скасування конкурсу із закупівлі кам'яного вугілля для потреб залізниць на поточний рік, оскільки занепокоєна тим, що може виникнути проблема із теплозабезпеченням пасажирських поїздів і вокзалів у зимовий період у зв'язку з таким рішенням.

Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються у державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розділення адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) й інших країнах.