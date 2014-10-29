Чеченська авіакомпанія планує запустити рейс з Єревана до окупованого Криму

«Авіакомпанія Грозний Авіа», що у російському регіоні Чечні, планує запустити регулярні авіарейси з Єревану до анексованого Росією українського Криму попри протест Києва.

Як повідомив Радіо Свобода посадовець цієї авіакомпанії Тимур Шімаєв, перший політ до Криму запланований на 17 листопада.

Український посол у Вірменії Іван Кухта зазначив журналістам, що будь-які комерційні рейси між Єреваном та Кримом спочатку мають бути схвалені Києвом.

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Минулого тижня речник державного департаменту цивільної авіації Вірменії Рубен Грдзеліян заявив, що російським регіональним авіаперевізникам недозволено запускати рейси між Вірменією та Кримом з часу анексії Росією українського Криму у березні.

ЄС, США та Генасамблея ООН засудили анексію Криму Росією.