З аеропорту Ярославського Wizz Air полетить до Відня

Відень стане третім напрямком, обраним компанією Wizz Air для прямих перельотів з Харкова.

Менше 30 євро буде коштувати квиток прямий авіапереліт в австрійську столицю з Міжнародного аеропорту «Харків».

Саме таку мінімальну ціну запропонує своїм пасажирам лоу-кост Wizz Air, який оголосив про відкриття прямого авіасполучення між Харковом і Віднем з 25 листопада поточного року, - йдеться в спільному прес-релізі авіакомпанії та аеропорту.

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«Протягом багатьох років Відень був одним із найбільш популярних напрямків. І ми раді, що в цьому році Wizz Air відкриває пряме сполучення з містом. Розвиток маршрутної мережі нашого партнера Wizz Air в Міжнародному аеропорту «Харків» дає можливість пасажирам усіх східних міст України подорожувати за доступними цінами в такі європейські країни, як Німеччина, Польща і Австрія, і ми з нетерпінням чекаємо зміцнення нашої співпраці у майбутньому», - заявив Володимир Васильченко, генеральний директор Міжнародного аеропорту «Харків» (керуюча компанія «Нью Системс АМ групи DCH Олександра Ярославського).

Восени WizzAir почне виконувати два рейси на тиждень - по середах і неділях. А вже у весняному розкладі наступного року кількість перельотів буде збільшено до трьох на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах. Таким чином, Відень стане третім напрямком, обраним компанією Wizz Air для прямих перельотів із Харкова.

Як повідомлялося раніше, з 5 квітня лоу-кост почне літати за маршрутом Харків-Дортмунд-Харків, а з 20 червня – за маршрутом Харків-Катовіце-Харків. «Цей рік став особливим для наших українських пасажирів, оскільки в 2018 Wizz Air відновила перельоти з Междунароного аеропорту «Харків», третього українського аеропорту, з якого WIZZ виконує рейси. Оголошений сьогодні напрямок із Харкова до Відня разом із майбутніми рейсами в Дортмунд і Катовіце надасть нашим українським пасажирам ще більше можливостей для безвізових подорожей за лоу-кост тарифами Wizz Air з чудовим сервісом на борту», - повідомила Соріна Ратц (Sorina Ratz), в. о. керівника корпоративних комунікацій Wizz Air.

Нагадаємо, що в середині лютого в Харківській обласній державній адміністрації відбулася спільна прес-конференція керівництва регіону та групи DCH. Під час заходу Володимир Васильченко заявив про намір в поточному році збільшити пасажиропотік за рахунок нових авіаперевізників і маршрутів. Вже найближчим часом жителям «першої столиці» стануть доступні прямі авіаперельоти в Мілан, Тбілісі, Барселону, Тіват, Ларнаку, Бургас. Йдуть переговори щодо рейсів в Одесу, Львів і Дубаї. Пізніше в ефірі одного з телеканалів розповів про перспективи відкриття нових маршрутів. «Щоб освоїти нові напрямки перельотів, потрібні зусилля двох співінвесторів. Тому до кожного такого проекту перевізники підходять дуже виважено. А аеропорт зі свого боку вкладає кошти у створення вигідних умов для авіаліній, які готові розпочати співпрацю... Наш інвестор [бенефіціар групи DCH Олександр Ярославський – прим. ред.] постійно веде переговори з іноземними бізнесменами, які зацікавлені у співпраці з Харковом. В тому числі, і щодо розвитку нашого аеропорту, розширення географії польотів», - заявив тоді Володимир Васильченко.

Міжнародний аеропорт «Харків» був реконструйований групою DCH Олександра Ярославського в рамках підготовки міста до проведення Євро-2012. Обсяг інвестицій бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, перевищив $100 млн, а загальна сума вкладень в створення інфраструктури турніру склала близько $300 млн. У даний час згідно з рейтингом ACI EUROPE (Міжнародна рада аеропортів), Міжнародний аеропорт «Харків» увійшов в число європейських аеропортів, продемонстрували найбільше зростання пасажиропотоку за 2016 р. (в категорії «аеропорти з пасажиропотоком до 5 млн осіб») з показником +60,1% порівняно з попереднім роком.