Створений у рамках програми ООН підрозділ портового контролю в Одесі почав роботу

90% всіх вантажних перевезень у світі здійснюються за допомогою морських контейнерів, з яких тільки 2% контролюються. В Одесі портовий контроль здійснюватимуть 5 митників і 5 прикордонників, які пройшли спеціальну підготовку.

В Одеському морському торговому порту 2 березня запрацював перший в Україні підрозділ портового контролю. Його створено в рамках програми контролю за контейнерними перевезеннями управління ООН з наркотиків і злочинності. Такі відділи контролю працюють у 48 країнах світу, а Одеса стала першим містом в Україні, в якому він відкрився.

90% всіх вантажних перевезень у світі здійснюються за допомогою морських контейнерів, з яких тільки 2% контролюються, зазначив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Степанов на церемонії відкриття. Він нагадав, що в січні Україна приєдналася до Глобальної системи з контролю за контейнерними перевезеннями.

Читайте такожЦього року Одеський порт відвідають 17 круїзних суденВ. о. голови ДФС України Мирослав Продан зазначив, що фактично 100% контейнерів, які потрапляють на митну територію України, заходять через зону діяльності Одеської митниці.

В Одесі портовий контроль здійснюватимуть 10 працівників - 5 митників і 5 прикордонників, які пройшли спеціальне навчання і ознайомилися з міжнародним досвідом роботи портового контролю. Підрозділ буде оснащено необхідним офісним обладнанням та підключено до інформаційної системи всесвітньої митної організації ContainerCOMM.

Глобальна програма з контролю за контейнерними перевезеннями заснована в 2004 році Управлінням Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинністю і Всесвітньою митною організацією. Вона покликана перешкодити використанню контейнерів для перевезення наркотиків, зброї, контрафактних та інших нелегальних товарів. Основними донорами програми виступають країни ЄС, Європейська Комісія, Канада і США.