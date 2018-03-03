Водночас на вказаних станціях продовжують функціонувати і каси з продажу жетонів.

На чотирьох станціях київської підземки почали працювати каси виключно з картками метро.

Про це повідомляє прес-служба КП «Київський метрополітен».

Так, вказані каси відкрито на «Вокзальній», «Хрещатику», «Академмістечку» та «Майдані Незалежності». Їх можна ідентифікувати за написом «Картки метро».

Водночас, на вказаних станціях продовжують функціонувати каси з продажу жетонів.

Читайте такожКиївський метрополітен у 2017 році перевіз майже півмільярда чоловік«Ці зміни дозволять вдосконалити обслуговування пасажирів, оскільки картками уже користується більше 60% загального пасажиропотоку. У такій касі пасажир може придбати картку або проїзний, обрати вигідний для себе тариф, поповнити ресурс або здати картку та повернути заставну вартість», - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у метрополітені, жетон поступово виводиться з обігу у столичному метро і одночасно проводиться робота з автоматизації процесів. Відповідно, каси працюють з обмеженою кількістю жетонів, а в автоматах їх можна придбати скільки кому потрібно.

Також пасажири можуть оплатити проїзд безпосередньо на жовтому турнікеті, скориставшись будь-якою безконтактною банківською карткою.