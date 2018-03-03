У Дніпрі проїзд у маршрутках подорожчав на гривню
15:45, 03 березня 2018Транспорт/Звя'зок
977
Відтепер проїзд коштує 7 грн.
Ілюстрація \ REUTERS
У Дніпрі з сьогоднішнього дня проїзд у маршрутках подорожчав на 1 грн - з 6 грн до 7 грн за поїздку.
Про це УНІАН повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Проїзд подорожчав згідно з рішенням міськвиконкому «Про встановлення граничних тарифів на перевезення в автобусних маршрутах Дніпра».
Подорожчання стосується 48 маршрутів загального користування, які обслуговують приватні перевізники.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter