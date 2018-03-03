У Дніпрі проїзд у маршрутках подорожчав на гривню

15:45, 03 березня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація \ REUTERS

Про це УНІАН повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Проїзд подорожчав згідно з рішенням міськвиконкому «Про встановлення граничних тарифів на перевезення в автобусних маршрутах Дніпра».

Подорожчання стосується 48 маршрутів загального користування, які обслуговують приватні перевізники.

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Теги: #Дніпро#проїзд#подорожчання