У Дніпрі проїзд у маршрутках подорожчав на гривню

Відтепер проїзд коштує 7 грн.

У Дніпрі з сьогоднішнього дня проїзд у маршрутках подорожчав на 1 грн - з 6 грн до 7 грн за поїздку.

Про це УНІАН повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Проїзд подорожчав згідно з рішенням міськвиконкому «Про встановлення граничних тарифів на перевезення в автобусних маршрутах Дніпра».

Подорожчання стосується 48 маршрутів загального користування, які обслуговують приватні перевізники.