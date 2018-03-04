«Укрзалізниця» призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня (список)

Додаткові поїзди курсуватимуть з Києва і Харкова до Ужгорода, а також із Чернівців та Харкова до Одеси.

Акціонерна держкомпанія «Укрзалізниця» для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня, призначила 16 додаткових поїздів із Києва і Харкова до Ужгорода, а також із Чернівців та Харкова до Одеси.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Загалом вже призначено 16 додаткових поїздів і додаткові рейси «Інтерсіті», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 і 11 березня в обох напрямках;

№ 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 і 10 березня, у зворотному напрямку - 8 і 11 березня;

№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ - Рахів відправлятиметься 7 і 10 березня, 8 і 11 березня - у зворотному напрямку;

№ 177 Київ - Хмельницький відправлятиметься 8 і 11 березня;

№ 152/151 Київ - Херсон відправлятиметься 8 березня;

№ 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 і 11 березня;

№ 179 Дніпро - Київ відправлятиметься 8 і 11 березня;

№ 197/198 Київ - Ковель відправлятиметься 7 і 11 березня;

№ 207 Київ - Ужгород відправлятиметься 7 і 10 березня, 8 і 11 березня - у зворотному напрямку;

№ 235 Харків - Ужгород відправлятиметься 7 і 10 березня, 8 і 11 березня - у зворотному напрямку;

Читайте такожДо кінця місяця: в "Укрзалізниці" пообіцяли повноцінне харчування в поїздах

№ 246 Одеса - Чернівці відправиться з Одеси 9 березня, 10 березня - у зворотному напрямку;

№ 270/269 Одеса - Харків відправлятиметься 6 і 11 березня, 7 і 12 березня - у зворотному напрямку;

№ 276/275 Львів - Дніпро курсуватиме 6, 9 і 11 березня;

№ 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсуватиме 7 і 10 березня, у зворотному напрямку - 8 і 11 березня;

№ 202/201 Жмеринка - Київ відправиться 7 березня, 12 березня - у зворотному напрямку;

№ 292/291 Хмельницький - Київ відправиться 7 березня, 12 березня - у зворотному напрямку.

Крім того, в додаткові рейси вирушать три швидкісні поїзди: 7 і 8 березня - № 787/788 Харків - Костянтинівка; 5 і 24 березня - № 747 Київ - Тернопіль (у зворотному напрямку 6 і 25 березня); 13 березня - № 720/19 Київ - Харків, у зворотному напрямку - 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» призначила 13 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня.