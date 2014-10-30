Росія вирішила ввести в окупованому Криму режими "вільного прапора" і "зручного порту"

Москва придумала, як заманити інвесторів в окупований Крим - у вільній економічній зоні, що створюється на півострові, інвесторів хочуть звільнити від низки податків терміном до 10 років і ввести режими "вільного прапора" і зручного порту.

"У вільній економічній зоні для інвесторів передбачено звільнення від низки податків на період до 10 років - в залежності від категорії податків, а також знижено адміністративні бар'єри", - заявив 30 жовтня голова уряду РФ Дмитро Медведєв на засіданні Кабінету міністрів, передає ТАСС.

Податок на прибуток для резидентів ВЕЗ в анексованому Криму планується встановити в розмірі 13,5%.

Читайте такожПутін про Крим: «ведмідь ні в кого дозволу питати не буде»Крім того, за його словами, "в морських гаванях Криму можуть бути введені режими "вільного прапора" і так званого зручного порту, що істотно спрощує митні процедури".

На думку прем'єра РФ, ці заходи повинні стимулювати ділову активність на анексованому півострові.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 4 вересня ц.р. підписав закон "Про створення вільної економічної зони "Крим" і про особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України". Закон створює спеціальну вільну економічну зону в межах півострова Крим строком на 10 років, визначає особливості здійснення економічної діяльності на тимчасово окупованій території України, а також регулює окремі відносини між фізичними і юридичними особами, які перебувають на території вільної економічної зони Криму і за її межами.