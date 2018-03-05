Стала відома ціна покупки «Укрзалізницею» американських локомотивів

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric становить 4,68 млн дол. за одиницю.

Ціна покупки 30 локомотивів General Electric акціонерної держкомпанією «Укрзалізниця» становить 4,68 млн дол. за одиницю.

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Про це в системі закупівель Prozorro повідомив «Укрексімбанк», який надав кредит "Укрзалізниці" на умовах лізингу.

Наголошується, що ціна договору на поставку 30 тепловозів ТЕ33АС виробництва General Electric (США) становить 140,4 млн дол. з ПДВ, а ціна за одиницю становить 4,68 млн дол. з ПДВ.

Термін дії договору - до 28 лютого 2019 року з можливістю продовження.

У прес-службі «Укрзалізниці» відзначили, що за фактом один тепловоз обійдеться Україні приблизно в 3,5 млн дол.

«Близько 800 тис. дол. Залишаться в бюджеті як ПДВ і майже 400 тис. дол. - за рахунок локалізації виробництва», - повідомили УНІАН в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.