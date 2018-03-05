Стала відома ціна покупки «Укрзалізницею» американських локомотивів

11:56, 05 березня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Ілюстрація REUTERS

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Про це в системі закупівель Prozorro повідомив «Укрексімбанк», який надав кредит "Укрзалізниці" на умовах лізингу.

Наголошується, що ціна договору на поставку 30 тепловозів ТЕ33АС виробництва General Electric (США) становить 140,4 млн дол. з ПДВ, а ціна за одиницю становить 4,68 млн дол. з ПДВ.

Термін дії договору - до 28 лютого 2019 року з можливістю продовження.

У прес-службі «Укрзалізниці» відзначили, що за фактом один тепловоз обійдеться Україні приблизно в 3,5 млн дол.

«Близько 800 тис. дол. Залишаться в бюджеті як ПДВ і майже 400 тис. дол. - за рахунок локалізації виробництва», - повідомили УНІАН в держкомпанії.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» підписала з американською компанією General Electric рамкову угоду про постачання "Укрзалізниці" до 225 локомотивів з локалізацією виробництва в Україні до 40% на суму 1 млрд дол.

У рамках реалізації першого етапу угоди укладено договір купівлі-продажу між General Electric і "Укрексімбанком" на постачання в кінці 2018 року і на початку 2019 року 30 вантажних дизельних локомотивів GE TE33AC з рівнем локалізації 10%.

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Теги: #Укрзалізниця#General Electric#локомотиви