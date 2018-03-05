"Укрзалізниця" відкрила онлайн-продаж квитків на два потяги до Польщі

Через інтернет пасажири в Україні купують понад 40% квитків.

Публічна акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" з 5 березня відкрила онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзда Одеса - Перемишль і Ковель - Хелм.

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Про це повідомив в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці в Facebook.

"Впроваджуємо онлайн-продаж квитків на міжнародні поїзди № 36/35 Одеса - Перемишль і № 753/754 Ковель - Хелм. Опція доступна з 5 березня. Це зручна і популярна серед пасажирів послуга. Як свідчить статистика, через інтернет пасажири купують більше 40% квитків. На жаль, із-за технічних і бюрократичних моментів ця опція впроваджується не так швидко, як нам хотілося б. Але ми маємо чітку мету: онлайн-продаж квитків на всі міжнародні поїзди. І продовжуємо роботу в цьому напрямку", - написав він.

У прес-службі держкомпанії відзначили, що придбані через інтернет квитки не потрібно обмінювати в касі, достатньо пред'явити при посадці на своєму смартфоні або, роздрукувавши заздалегідь, одразу йти до поїзда.

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Разом з тим, на міжнародні потяги, що курсують у сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн можуть оформити та оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення на електронну пошту, і його необхідно обміняти в залізничній касі на звичайний квиток.

Як повідомляв УНІАН, у липні "Укрзалізниця" запустила онлайн-продаж електронних квитків на міжнародний швидкісний потяг "Інтерсіті+" № 705/706 Київ - Львів - Перемишль.

У листопаді 2016 року "Укрзалізниця" запустила мобільну версію свого офіційного сайту з продажу електронних квитків booking.uz.gov.ua. Дана універсальна мобільна версія сайту для замовлення квитків та їх оплати банківською картою за допомогою смартфонів розроблена під будь-яку операційну систему гаджетів.