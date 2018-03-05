Відповідь Porsche Panamera: з'явилося фото Mercedes-AMG GT4

Авто оснащуватиметься гібридною силовою установкою на базі чотирилітрової «бітурбовісімки». Її віддача може перевищити 800 кінських сил і 1000 Нм обертового моменту.

Розкрито зовнішній вигляд нової моделі Mercedes-AMG, яка побореться за покупців з Porsche Panamera. Новинка отримає решітку радіатора «Панамерикана» в стилі класичної моделі 300SL, карбон-керамічні гальмівні диски і задній спойлер.

Про це пише видання Carscoops.

За попередньою інформацією, новинку назвуть Mercedes-AMG GT4. Авто оснащуватиметься гібридною силовою установкою на базі чотирилітрової «бітурбовісімки». Її віддача може перевищити 800 кінських сил і 1000 Нм обертового моменту.

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В середині лютого головний виконавчий директор Mercedes-AMG Тобіас Моерс опублікував у своєму твіттері фотографію тестових прототипів GT4 і повідомив, що команда інженерів приступає до фінальних тестів машини.

Передвісником серійного GT4 став прототип AMG GT Concept, представлений навесні минулого року. Автомобіль оснащувався 805-сильною гібридною установкою і міг розганятися до ста кілометрів на годину менш ніж за три секунди. Велика частина елементів кузова концепт-кара, включаючи дифузор, спойлер і бічні крила, була виготовлена з вуглецевого волокна.