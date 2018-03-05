В Україні за вихідні знову подешевшав автогаз

Відомі бренди WOG, ОККО і SOCAR опустили ціни до 13,69 гривні за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період з 3-5 березня знизили ціни на скраплений газ, який використовується в якості автомобільного палива.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO, посилаючись на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

За даними компанії, в мережах АЗС WOG, ОККО і SOCAR в Києві ціни знизилися на 30 копійок - до 13,69 гривні за літр.

У мережах Shell і KLO газ подешевшав на 20-40 копійок - до 13,49 і 13,59 гривні за літр, відповідно.

Згідно з повідомленням, на заправках BVS автогаз подешевшав на 40 копійок за літр - до 12,69 гривні. Крім того, на 10-20 копійок за літр ціни знизилися на АЗС компаній Marshal, Parallel, Neftek, "Татнефть", Gas Point та інших.

Як повідомляв УНІАН, протягом лютого в Україні спостерігалося зростання роздрібних цін на автогаз.