Bugatti покаже в Женеві свій «заряджений» гіперкар Chiron з 1700 кінських сил (відео)

Машина отримає приставку Super Sports до назви, титанові гальмівні супорти, надруковані на 3D-принтері, і двигун збільшеної потужності.

Компанія Bugatti опублікувала видеотизер на нову модифікацію гіперкара Chiron, яка дебютує на Женевському автосалоні. Ймовірно, така машина отримає приставку Super Sports до назви, титанові гальмівні супорти, надруковані на 3D-принтері, і двигун збільшеної потужності.

Звичайна версія Bugatti Сһігоп оснащується восьмилітровим мотором W16 з чотирма турбонагнітачами, віддача якого становить 1500 кінських сил і 1600 Нм обертового моменту. Потужність агрегату для модифікації Super Sports, на думку сайту Paultan, можуть збільшити до 1700 кінських сил. Гіперкар комплектується семиступінчастою роботизованою трансмісією з двома зчепленнями і повним приводом з активним заднім диференціалом.

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З нуля до «сотні» базовий Chiron розганяється за 2,4 секунди, до 200 — за 6,5, а до 300 — за 13,6 секунди. Максимальна швидкість моделі складає 420 кілометрів на годину.

У вересні 2017 року Bugatti Chiron встановив рекорд по розгону з місця до 400 кілометрів на годину з наступною повною зупинкою. Екс-пілот Формули-1 Хуан-Пабло Монтойя, який перебував за кермом гіперкара, зміг зробити це за 41,96 секунди.

На початку жовтня минулого року Koenigsegg Agera RS поліпшив час «Широна» майже на 5,5 секунди — шведському гіперкару на це знадобилося 36,44 секунди.