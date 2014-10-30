Lufthansa в цьому році втратила €170 млн через страйки пілотів

15:50, 30 жовтня 2014
Транспорт/Звя'зок
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Авіаконцерн Lufthansa у 2014 році через страйки пілотів втратив 170 мільйонів євро, сказано в повідомленні прес-служби концерну, опублікованому в четвер.

REUTERS

Незважаючи на збитки, Lufthansa очікує, що оперативний прибуток складе близько 1 мільярда євро, пише РІА Новости.

Оперативна виручка за перші дев'ять місяців року склала 849 мільйонів євро.

"Німецьке акціонерне товариство Lufthansa, як і раніше, незважаючи на важкий третій квартал і втрату 170 мільйонів євро через страйки, дотримується своєї цілі з прибутку у 2014 році. Концерн має намір досягти операційного прибутку приблизно в мільярд євро", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що у планах річної виручки не враховуються наслідки від можливих нових страйків. Виручка за перші дев'ять місяців року порівняно з попереднім розрахунковим періодом зросла на 186 мільйонів євро.

Концерн об'єднує марки Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines та Brussels Airlines. Восени профспілка, яка об'єднує льотчиків у Німеччині Vereinigung Cockpit провела низку страйків.

Пілоти авіаконцерну протестували проти скасування права дострокового виходу на пенсію. Раніше це було можливо в 55 років, і до настання пенсійного віку в 60 років пілоти отримували перехідну заробітну плату. Всього за рік було проведено близько десяти страйків.

Раніше УНІАН повідомляв, що через черговий страйк пілотів Lufthansa скасовані 1450 рейсів.

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