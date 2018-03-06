Названий кращий автомобіль року в Європі

Кросовер Volvo XC40 здобув перемогу в конкурсі "Європейський автомобіль року".

Кросовер Volvo XC40 став переможцем конкурсу "Європейський автомобіль року".

Про це пише Motor.

Шведська марка отримала цю премію вперше. Результати голосування оголосили напередодні Женевського автосалону.

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Кросовер Volvo XC40 отримав 325 голосів, наступний за ним хетчбек Seat Ibiza — 242 голоси, третім з результатом 226 голосів став седан BMW 5 серії.

У список номінантів на премію також увійшли Kia Stinger (204 бали), Citroen C3 Aircross (171 бал), Audi A8 (169 балів) і Alfa Romeo Stelvio (163 бали).

Публічний дебют Volvo XC40 відбувся у вересні минулого року на спеціальному заході в Мілані. Кросовер став першою моделлю шведської марки, побудованої на модульної платформі CMA, яка пізніше ляже в основу інших машин 40-ї серії.

Як повідомляв УНІАН, Bugatti покаже в Женеві свій «заряджений» гіперкар Chiron з 1700 кінських сил.