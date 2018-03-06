Футуристичний Renault EZ-GO і "заряджений" Bugatti Chiron: у Швейцарії стартував автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

13:09, 06 березня 2018
Транспорт/Звя'зок
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Volvo XC40
Volvo XC40 /  © REUTERS
Volvo XC40
Volvo XC40 /  © REUTERS
© REUTERS
Volkswagen I.D. Vizzion
Volkswagen I.D. Vizzion  /  © REUTERS
Lamborghini Terzo Millennio
Lamborghini Terzo Millennio /  © REUTERS
Zerouno Duerta
Zerouno Duerta /  © REUTERS
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga  /  © REUTERS
Cupra e-Racer
Cupra e-Racer /  © REUTERS
Volkswagen
Volkswagen  /  © REUTERS
New Audi A6
New Audi A6 /  © REUTERS
Honda Sport EV
Honda Sport EV  /  © REUTERS
Renault EZ-GO
Renault EZ-GO /  © REUTERS
Renault EZ-GO
Renault EZ-GO /  © REUTERS
Audi E-Tron
Audi E-Tron /  © REUTERS
Audi E-Tron
Audi E-Tron /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
© REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Toyota Gazoo Racing
Toyota Gazoo Racing /  © REUTERS
Toyota Gazoo Racing
Toyota Gazoo Racing /  © REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista /  © REUTERS
Hyundai Le Fil Rouge
Hyundai Le Fil Rouge /  © REUTERS
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista /  © REUTERS
Porsche Mission E Cross Turismo
Porsche Mission E Cross Turismo /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
Volvo V60
Volvo V60 /  © REUTERS
LVCHI Auto Venere
LVCHI Auto Venere /  © REUTERS
McLaren
McLaren  /  © REUTERS
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric  /  © REUTERS
McLaren Senna GTR
McLaren Senna GTR  /  © REUTERS
McLaren Senna GTR
McLaren Senna GTR  /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS

У середу, 6 березня, у Швейцарії відкривається одне з найбільш значущих мотор-шоу. Перші два дні автосалон працює для представників ЗМІ, для публіки двері відкриються 8 березня.

88-й Міжнародний автосалон Geneva International Motor Show — найавторитетніший серед європейських.

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До престижного Женевського автосалону підлаштовують свої календарі прем'єр всі автовиробники — і європейські, і американські, і японці з корейцями, і навіть китайці. Анонсовано 110 новинок: чергові покоління популярних Audi A6, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, абсолютно нові BMW 8-ї серії, Jaguar I-Pace, Lexus UX, десятки рестайлінгових моделей, зразків заводського тюнінга і безліч концептів.

Наприклад, саме в Женеві ми побачимо оновлений Mercedes-Benz C-класу, дорожню версію Ferrari 488, що отримала назву Pista, і рестайлінгову Skoda Fabia.

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Теги: #Geneva International Motor Show#автосалон у Женеві