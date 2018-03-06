Футуристичний Renault EZ-GO і "заряджений" Bugatti Chiron: у Швейцарії стартував автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

До престижного Женевського автосалону підлаштовують свої календарі прем'єр всі автовиробники — і європейські, і американські, і японці з корейцями, і навіть китайці. Анонсовано 110 новинок.

У середу, 6 березня, у Швейцарії відкривається одне з найбільш значущих мотор-шоу. Перші два дні автосалон працює для представників ЗМІ, для публіки двері відкриються 8 березня.

88-й Міжнародний автосалон Geneva International Motor Show — найавторитетніший серед європейських.

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До престижного Женевського автосалону підлаштовують свої календарі прем'єр всі автовиробники — і європейські, і американські, і японці з корейцями, і навіть китайці. Анонсовано 110 новинок: чергові покоління популярних Audi A6, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, абсолютно нові BMW 8-ї серії, Jaguar I-Pace, Lexus UX, десятки рестайлінгових моделей, зразків заводського тюнінга і безліч концептів.

Наприклад, саме в Женеві ми побачимо оновлений Mercedes-Benz C-класу, дорожню версію Ferrari 488, що отримала назву Pista, і рестайлінгову Skoda Fabia.