«Укрзалізниця» купила 76 вантажних вагонів українського виробництва

«30 жовтня вантажний парк «Укрзалізниці» поповнили 76 напіввагонів виробництва державного підприємства «Укрспецвагон», які були побудовані за кошти залізниць України», - сказано в повідомленні прес-служби відомства.

Згідно з повідомленням, із 76 піввагонів 6 одиниць завод виготовив у жовтні. У цілому, «Укрзалізниця» сформувала з нових вагонів вантажний потяг для перевезення руди за маршрутом Лозова - Кривий Ріг - Ужгород, який потім поїде в Польщу.

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У повідомленні наголошується, що замовлення на виробництво найбільш затребуваних вантажних вагонів - піввагонів було виконане за дорученням генерального директора «Укрзалізниці» Бориса Остапюка.

«На 2014 рік на підприємстві «Укрспецвагон» спочатку планувалося виконати різні види ремонту вагонів, а не будувати нові, оскільки коштів на це не було передбачено. Однак гендиректор Борис Остапюк знайшов можливість для оновлення вантажного парку за кошти залізниць України», - цитує прес-служба начальника департаменту вагонного господарства відомства Олексія Ткачика.

Він також зазначив, що розміщення замовлення на підлеглому «Укрзалізниці» підприємстві «Укрспецвагон» дозволить не лише завантажити його виробничі потужності, але і заощадити значний обсяг коштів. Так, наприклад, середня ринкова вартість одного вантажного піввагона без ПДВ становить близько 555,6 тис. грн, тоді як собівартість виготовленого на власному підприємстві піввагона оцінюється у 449 тис. грн.

У повідомленні наголошується, що оновлення вагонного парку відбулося завдяки ефективній фінансовій політиці нового керівництва галузі, зокрема, за рахунок зменшення договірних цін на закупівлю матеріалів і запасних частин до рівня 2013 року на 15%, економії витрат на залізницях та підприємствах залізничного транспорту, відмови від підрядних фірм за охорону підприємств.

У свою чергу, у прес-службі «Укрспецвагона» із посиланням на керівника підприємства Андрія Анофрієва повідомили, що підприємство переважно спеціалізується на виконанні ремонтів, але водночас здатне виготовляти і нові вагони в обсязі близько 300 одиниць щомісяця. На підприємстві задіяно понад 2 тис. працівників, а середня заробітна плата становить понад 4 тис. грн, наголошується у прес-релізі.

Будівництво нових вагонів для залізниць країни Лозівський міський голова Сергій Степанов назвав важливою подією на тлі загального економічного спаду у країні. За його словами, «Укрспецвагон», як одне з потужних залізничних підприємств України, «є соціальним партнером для міста і демонструє промисловий потенціал Харківщини».

«76 піввагонів - це чергова партія вантажного рухомого складу, який у цьому році побудував «Укрспецвагон» за кошти залізниць України. Так, за 9 місяців 2014 року на підприємстві споруджено та введено в експлуатацію 61 вагон: 51 напіввагон і 10 хопер-окатишевозів», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше «Укрзалізниця» повідомила про плани до кінця поточного року за свій рахунок придбати 140 вантажних вагонів для залізниць шляхом розміщення замовлень на Дарницькому вагоноремонтному заводі та «Укрспецвагоні».

Станом на середину жовтня 2014 року на залізницях України перебувало в експлуатації 176 тис. вантажних вагонів.

У 2013 році парк вантажних вагонів "Укрзалізниці" поповнився 775 вантажними вагонами, 713 із яких - на умовах фінансового лізингу. Виробництво вагонів здійснювали вітчизняні підприємства: Крюківський вагонобудівний завод (м. Кременчук), «Трансмаш» (м. Дніпропетровськ) і «Дизельний завод» (м. Кривий Ріг).

У 2013 році «Укрзалізниця» виключила з вантажного парку 9661 вагон, із яких 6158 - піввагони.