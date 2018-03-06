"Укрзалізниця" призначила 18 додаткових поїздів до 8 березня (список)

Додаткові потяги курсуватимуть із Києва, Ужгорода, Одеси, Дніпра, Хмельницького, Жмеринки та Львова.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в період свят, приурочених до Міжнародного жіночого дня 8 березня, збільшила кількість додаткових поїздів до 18.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Поїзд № 243/244 Київ – Львів, який буде курсувати в обох напрямках 11 березня. Відправлення з Києва о 05:25, прибуття до Львова о 14:20. Зі Львова в 09:40, прибуття в Київ о 19:46.

Поїзд № 239 Ужгород - Київ відправиться з Ужгорода 11 березня в 19:05 і прибуде до Києва наступного дня о 10:09.

Наголошується, що раніше повідомлялося про призначення 16 додаткових поїздів.

Зокрема, курсуватимуть такі додаткові поїзди:

№ 224/223 Одеса - Київ курсуватиме 8 та 11 березня в обох напрямках;

№ 258/257 Одеса - Львів відправлятиметься 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня;

№ 217/218 Київ - Івано-Франківськ – Рахів буде відправлятися 7 та 10 березня, 8 та 11 березня - у зворотному напрямку;

№ 177 Київ - Хмельницький буде відправлятися 8 та 11 березня;

№ 152/151 Київ - Житомир відправлятиметься 8 березня;

№ 191/192 Київ - Львів курсуватиме 7, 8 та 11 березня;

№ 179 Дніпро - Київ відправлятиметься 8 та 11 березня;

№ 197/198 Київ - Ковель буде відправлятися 7 та 11 березня;

№ 207 Київ - Ужгород буде відправлятися 7 та 10 березня, 8 та 11 березня – у зворотному напрямку;

№ 235 Харків - Ужгород буде відправлятися 7 та 10 березня, 8 та 11 березня – у зворотному направленнии;

№ 246 Одеса - Чернівці відправиться з Одеси 9 березня, 10 березня – у зворотному напрямку;

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№ 270/269 Одеса - Харків відправлятиметься 6 і 11 березня, 7 і 12 березня – у зворотному напрямку;

№ 276/275 Львів - Дніпро курсуватиме 6, 9 та 11 березня;

№ 249/250 Київ - Івано-Франківськ - Чернівці курсувати 7 та 10 березня, у зворотному напрямку - 8 та 11 березня;

№ 202/201 Жмеринка - Київ відправиться 7 березня, 12 березня – у зворотному напрямку;

№ 292/291 Хмельницький - Київ відправиться 7 березня, 12 березня – в зворотному напрямку.

Крім того, додаткові рейси вирушать три швидкісних поїзди: 7 і 8 березня - № 787/788 Харків – Костянтинівка; 5 і 24 березня - № 747 Київ - Тернопіль (у зворотному напрямку 6 і 25 березня); 13 березня - № 720/19 Київ – Харків, у зворотному напрямку - 14 березня.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" призначила 16 додаткових поїздів до Міжнародного жіночого дня 8 березня.