Грецька Ellinair з 27 травня відновить авіарейси Одеса-Салоніки

У 2017 році Ellinair здійснювала рейси в Салоніки по середах і неділях з кінця травня по жовтень.

Авіакомпанія Ellinair (Греція) з 27 травня відновить рейси Одеса-Салоніки.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міжнародного аеропорту "Одеса", з 27 травня 2018 року зазначена авіакомпанія відновить пряме авіасполучення між Одесою (Україна) і Салоніками (Греція). Перельоти будуть здійснюватися літаками Airbus-319 по неділях.

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Виліт з Салоніків – в 8:25, прибуття до Одеси – 10:25. Від'їзд з Одеси – у 11:25, прибуття в Грецію – у 13:25 (за місцевим часом).

Як уточнили в аеропорту, в 2017 році Ellinair здійснювала рейси в Салоніки по середах і неділях з кінця травня по жовтень.

Довідка УНІАН. Ellinair – грецький авіаперевізник, заснований в 2013 році, базується в міжнародному аеропорту "Македонія" міста Салоніки (Греція).

Ellinair виконує регулярні рейси з Греції до України, міст Європи, здійснює внутрішні авіаперельоти між містами й островами Греції. Ellinair входить в холдинг Mouzenidis Group. Повітряний флот компанії складається з двох літаків AVRO RJ-85, двох Boeing-737-300, двох Boeing-737-400 і двох Airbus-319.

Міжнародний аеропорт "Одеса" належить до групи найбільших аеропортів України і пов'язаний повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, а також країнами Західної Європи, Азії, Африки.