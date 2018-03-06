4G в Україні: ліцензії на частоти в діапазоні 1800 МГц розіграли за 5,4 мільярди гривень

У торгах брали участь три найбільших мобільних оператора України: Київстар, Vodafone та lifecell.

Сьогодні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації провела другий етап тендеру на ліцензії высокошвидкісного зв'язку 4G. Найбільші оператори мобільного зв'язку України «Київстар», Vodafone і lifecell заплатять за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц 5,424 мільярдів гривень.

Як передає кореспондент УНІАН, всього на продаж було виставлено шість лотів. Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

"По лотами номер один-три (№1, №2, №3) беруть участь у тендері тільки по одному учаснику суб'єкта конверсії з ціновою пропозицією, встановленою умовами. У зв'язку з чим комісія визначила переможців тендеру, а саме: за лот №1 «Лайфселл» - 795 млн грн, лот №2 «Київстар» - 1,325 млрд грн, лот №3 «ПФ Україна» - 1,050 млрд грн», - сказав глава НКРЗІ Олександр Животовський у ході проведення торгів.

Читайте також4G на пороге: связь четвертого поколения обещают запустить уже весной, но пока в крупных городах За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц по четвертому і шостому лоту, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн, відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за п'ятим з шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн при стартовій ціні 265 млн грн. Таким чином, до бюджету від операторів повинні бути перераховані 5,424 млрд грн за ліцензії на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня 2017 року Кабінет міністрів України на засіданні затвердив умови конкурсу з продажу частот в діапазонах 2600 МГц з початковою вартістю 2,3 млрд грн і 1800 МГц з початковою вартістю 4 млрд грн для впровадження зв'язку четвертого покоління 4G.

31 січня 2018 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) продала частоти в діапазоні 2600 МГц для розвитку в Україні зв'язку нового покоління – 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone і lifecell за 2,456 млрд грн.