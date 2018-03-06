Порошенко розповів, коли в Україні запустять 4G

За словами глави держави, до кінця року зв'язок четвертого покоління має бути запущено в більшості обласних центрів.

Президент України Петро Порошенко прогнозує запуск зв'язку четвертого покоління в Києві через кілька місяців.

Про це глава держави заявив на торгах з продажу ліцензій на використання частот у діапазоні 1800 МГц для розвитку зв'язку четвертого покоління 4G.

«Цього року зв'язок четвертого покоління буде запущено в більшості обласних центрів, а в Києві, сподіваюся, через кілька місяців», - сказав він.

Читайте такожЗв'язок 4G в Україні працюватиме не у всіх та з перебоями - експертТакож глава держави наголосив на необхідності проведення аукціонів з продажу частот в діапазоні 900 МГц для розвитку зв'язку четвертого покоління в районних центрах і сільській місцевості.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провела аукціон з продажу ліцензій на розвиток 4G-зв'язку у діапазоні 1800 МГц. Найбільші українські мобільні оператори - «Київстар», Vodafone і Lifecell - заплатять за ліцензії 5,4 млрд грн.

У лютому НКРЗІ успішно провела аукціон з продажу ліцензій у діапазоні 2600 МГц. Три найбільші мобільні оператори заплатили за ліцензії 2,5 млрд грн.

Раніше оператори заявляли про підготовку до запуску 4G в Україні навесні цього року.