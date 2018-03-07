На Женевському автосалоні представили нову модель Ferrari (фотогалерея, відео)

Двомісний автомобіль здатний розвивати швидкість 340 кілометрів на годину. Офіційне відкриття автосалону заплановане на восьме березня.

На Женевському автосалоні представили нову модель Ferrari та ще ряд новинок.

Про це розповідається у сюжеті ТСН.

Двомісний автомобіль здатний розвивати швидкість 340 кілометрів на годину. Офіційне відкриття автосалону заплановане на восьме березня. Моделей цьогоріч до презентації автівок вирішили не залучати.

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Як повідомляв УНІАН, у середу, 6 березня, у Швейцарії відкривається одне з найбільш значущих мотор-шоу.

Перші два дні автосалон працює для представників ЗМІ, для публіки двері відкриються 8 березня. 88-й Міжнародний автосалон Geneva International Motor Show — найавторитетніший серед європейських.