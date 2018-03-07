4G в Україні: мобільні оператори назвали терміни запуску зв'язку четвертого покоління

«Київстар», Vodafone і lifecell обіцяють запустити 4G-зв'язок влітку цього року.

Найбільші оператори мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone і lifecell - планують запустити зв'язок четвертого покоління влітку 2018 року в більшості населених пунктів країни.

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Про це заявили всі оператори після проведеного 6 березня тендеру на зв'язок 4G в діапазоні 1800 МГц.

«Перші запуски 4G заплановані в діапазоні 2,6 ГГц у великих містах після отримання ліцензії в кінці березня – початку квітня. Килимове покриття оператор зможе розгорнути в липні після отримання ліцензії в діапазоні 1,8 ГГц, призначеному для забезпечення широкого покриття та проведення рефармінгу частот», - повідомили в прес-службі оператора Vodafone.

«Почати надання послуг зв'язку 4G у всіх обласних центрах України вони (оператори – УНІАН) зобов'язані у термін не пізніше 12 місяців після отримання ліцензії, але не раніше 1 липня 2018 року, а розгорнути мережу у всіх населених пунктах з населенням більше 10 тис. осіб – не пізніше 42 місяців з моменту отримання ліцензії», - відзначили в прес-службі «Київстару».

Також телеком-оператори зобов'язані наступні 30 календарних днів після офіційного оголошення переможців тендеру, внести повну суму вартості ліцензій.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРСІ) продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління – 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку – «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.

За результатами торгів «з голосу» оператор мобільного зв'язку «Київстар» став переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за четвертим і шостим лотами, запропонувавши за ліцензію 612 млн грн і 900 млн грн, відповідно.

Оператор мобільного зв'язку компанія «ВФ Україна», що працює під брендом Vodafone, стала переможцем конкурсу на 4G-зв'язок в діапазоні 1800 МГц за п'ятим із шести лотів, запропонувавши за ліцензію 742 млн грн при стартовій ціні 265 млн грн.