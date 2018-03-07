Кабмін скасував вимогу про розміщення на АЗС інформації щодо вмісту сірки в дизпальному

Це рішення пов'язане з тим, що цього року Україна повністю перейшла до використання бензинів і дизельного пального тільки одного стандарту - з низьким вмістом сірки.

Кабінет міністрів України скасував вимогу до компаній, які продають світлі нафтопродукти через мережі АЗС, про розміщення на стелах своїх заправок інформації про дизельне пальне залежно від вмісту в ньому сірки.

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Про це йдеться в опублікованому в газеті «Урядовий кур'єр» постанові Кабміну №131 від 28 лютого 2018 року.

Відповідно до внесених змін, на стелах АЗС паливні компанії більше не зобов'язані відображати інформацію про пропозицію дизпального залежно від відсотка вмісту в ньому сірки.

Цим документом уряд також скасував постанову від 21 березня 2007 року «Деякі питання проведення обліку, зберігання та реалізації дизельного пального залежно від вмісту масової частки сірки».

Як повідомляв УНІАН, цього року Україна повністю перейшла до використання бензинів і дизельного пального тільки одного стандарту Євро - 5, який передбачає низький вміст сірки в нафтопродуктах. Також був заборонений обіг пального з більш високим вмістом сірки (екологічного класу Євро-4, Євро-3 та ін).