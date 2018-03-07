У Дніпрі з перевізниками будуть розривати договори через пасажирів, що їдуть стоячи

З тими перевізниками, які продовжать перевозити пасажирів стоячи, міська влада буде розривати договори.

У Дніпрі на маршрутах міського транспорту влаштували перевірку дотримання законодавства. Мета інспекції – домогтися того, щоб водії перевозили пасажирів виключно сидячи, а інтервал між автобусами був такий, щоб люди не стояли в черзі.

Про це місцевому виданню Інформатор повідомив керівник інспекції з благоустрою Руслан Мороз 7 березня під час брифінгу.

Численні порушення виявили у перший же день перевірки. За словами Мороза, в перший же день перевірки інспекції довелося міняти локацію кілька разів. Виною тому — згуртованість перевізників.

«Під час перевірки члени інспекції, спільно з Нацполіцією, перевіряли, яка кількість пасажирів добирається стоячи. Порушення були виявлені на кількох маршрутах, кількох перевізників. Цікавим виявилося те, що приблизно через півгодини від початку перевірки, автобуси почали їздити без пасажирів, які стоять зовсім. Виявилося, що водії попереджали один одного, де ми знаходимося. Нам доводилося міняти локацію 6 разів», — повідомив Руслан Мороз.

За словами чиновника, за перевезення пасажирів стоячи передбачений штраф — 170 гривень. Інспектори зафіксували 26 таких порушень і поліція склала відповідні протоколи.

Під час перевірки інспекція зафіксувала, що багато водіїв беруть в салон понад 5 «стоячих» пасажирів, хоча зустрічаються ситуації, коли людей значно більше. При цьому, за словами Руслана Мороза, більшість водіїв взагалі не має право перевозити пасажирів стоячи.

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«Техпаспорт автобусу – документ, в якому, крім іншого, зазначено, яка кількість пасажирів може перебувати в салоні. У деяких великих автобусах дозволяється перевозити стоячи до 6 пасажирів, але в переважній більшості маршруток, які їздять в Дніпрі, не дозволено перевозити пасажирів так зовсім», — заявив Руслан Мороз.

«Варто розуміти, що в даній ситуації є і зворотна сторона медалі. Водії, які не хочуть порушувати правила дорожнього руху і платити штрафи, просто перестануть брати пасажирів, які не встигли зайняти сидяче місце в салоні. Це може призвести до того, що маршрутка, завантажившись на кінцевій станції, не буде зупинятися на інших зупинках зовсім, що, в свою чергу, паралізує рух пасажирів», – зазначає видання.

Руслан Мороз заявив, що головна мета перевірки – не виписати штраф, а домогтися того, щоб водії перевозили пасажирів виключно сидячи, а інтервал між автобусами був такий, щоб люди не стояли в черзі.

Керівник інспекції з благоустрою заявив, що з тими перевізниками, які продовжать перевозити пасажирів стоячи, міська влада буде розривати договори. Така заява, природно, зацікавила журналістів і спонукала поцікавитися: чи є в місті компанії, які зможуть замінити недобросовісних перевізників.

Руслан Мороз повідомив, що такою інформацією не володіє, але зазначив, що в ході перевірки, яка триватиме місяць, інспектори будуть не лише фіксувати кількість пасажирів, яких перевозять стоячи, але і відстежувати інтервали.